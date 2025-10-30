大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月29日(日本時間30日)MLBワールドシリーズロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム> ドジャースがワールドシリーズ第5戦に1－6で敗れ、3勝2敗としたブルージェイズに王手をかけられた。2勝2敗のタイで迎えた第5戦に大谷翔平投手(31)は「1番・DH」で先発出場、3打数無安打、1三振だった