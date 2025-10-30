元女優の江角マキコさん（５８）が久しぶりに公の場に姿を見せた。江角さんは２５日に行われた美容ブランド「ＭＡＤＯ」のオンラインイベントに登場。自身の美容法や運動などについて語っていた。同ブランドの公式インスタグラムでは３０日に「先日、１０／２５に行われましたオンラインミーティング。ＭＡＤＯｍｏｒｅｍｅｅｔｉｎｇとても素敵な江角さん宅から配信させて頂きました」と江角さんの自宅で配信したこ