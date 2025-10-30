11月4日23時59分まで開催中のAmazon「スマイルSALE」では、バーベイタムの録画用BDなどもセールとなっている。10月30日17時30分に編集部が確認したところ、「BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック 1-6倍速」は通常2,454円のところ12％ OFFの2,150円、「BD-R 50GB 50枚 1-6倍速」は通常7,979円のところ10％ OFFの7,180円となっている。 録画用BDでは、ロジテックダイレクトの「BD-RE 25GB 50枚入り」も13％ OFFの2,780円。