◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第３節ペルージャ３（２５―１５、２５―１６、２５―２１）０パドバ（２９日、イタリア・ペルージャ）【ペルージャ（イタリア）２９日＝倉石千種】男子日本代表の石川祐希が所属する昨季プレーオフ３位のペルージャは、ホームでパドバにストレート勝ちし、開幕３連勝を飾った。石川は２戦ぶりに第１セットから先発出場し、６得点で貢献した。対角を担ったプロトニツキが