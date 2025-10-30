Aぇ! groupの佐野晶哉が30日、大阪・あべのハルカスで開かれた映画『トリツカレ男』（11月7日公開）スペシャル点灯式に登場した。【写真】あべのハルカスの光に包まれ…笑顔を見せる佐野晶哉あべのハルカスでは、あすから来年2月28日まで館内外をイルミネーションで装飾する「あべのハルカス 天空のイルミネーション 2025」を実施。開催に先立ち、メイン会場となる16階の屋外庭園で点灯式が執り行われた。佐野がスイッチを押