26日の菊花賞を制したエネルジコ（牡3＝高柳瑞、父ドゥラメンテ）が左前浅屈腱炎を発症したことが30日、分かった。シルクレーシングが発表した。菊花賞を制した後は28日に美浦トレセンに帰厩。時間の経過とともに左前裏の張りが強くなり出したことからエコー検査を行った結果、浅屈腱炎が判明した。全治は9カ月以上の診断。今後は放牧に出され、療養に努める。