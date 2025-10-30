J1新潟は30日、公式サイトを更新。クラブハウス付近でクマの出没情報があったことから、当面の間、練習の一般公開を休止すると発表した。J3福島も28日に練習場付近にクマが出没したと発表しており、Jクラブへの影響が続いている。新潟は「10月30日（木）、当クラブのクラブハウス付近（北蒲原郡聖籠町東港）に、クマの出没情報がありました」と報告。「見学エリアの安全確保が困難であることから、10月31日（金）に予定してお