米航空機大手ボーイングが２９日発表した２０２５年７〜９月期決算は、最終損益が５３億３９００万ドル（約８２００億円）の赤字（前年同期は６１億７４００万ドルの赤字）だった。１８、１９年の主力機の墜落事故やコロナ禍に伴う受注減、ストライキによる生産停止などで業績不振が続いており、最終赤字は１３四半期連続。新型機「７７７Ｘ」の開発遅延に伴い、４９億ドルの費用を計上したことが響いた。当初は２０年に就航を