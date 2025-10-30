（台北中央社）自身が勤める台湾企業の上司や同僚を「中華人民共和国の法律に違反した」として中国当局に告発するなどした台湾在住の中国人配偶者が、8月に台湾の身分と戸籍を取り消されていたことが30日、分かった。台湾で対中政策を担う大陸委員会の沈有忠（ちんゆうちゅう）副主任委員（副大臣）が同日午前の立法院（国会）外交・国防委員会での答弁で明かした。委員会で与党・民進党の王定宇立法委員（国会議員）は、パソコン