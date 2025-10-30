【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの初ベストアルバム『BE:ST』の特大ビジュアルが、東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に掲出された。 ■街を行き交う人々が注目 450平米を超えるスケールで展開され、街を行き交う人々の注目を集めている。 特大ビジュアルは11月2日まで掲出予定。近くに立ち寄った際にはぜひチェックしてみよう。 ■リリース情報 2025.10.29 ON SALEALBUM『BE:ST』 ■