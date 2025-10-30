リッププランパーグロス シャインピンク ￥990淡いピンクにグリッターをプラスし、真珠のような光沢でふっくらとした唇を演出するプランパーグロス。ひんやりとしたクーリングプランパー機能が、唇に心地よい刺激を与えながら、ツヤとボリュームをプラスします。ホリデー気分を高めるピンクラメパッケージにも注目♡トリプルアイパレット ￥1,450人気アイテム「トリプルアイパレット」に、ピンク×ゴールドのきらめきを詰め込