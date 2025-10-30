10月30日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― クリーク・アンド・リバー社 [東証Ｐ]決算月【2月】10/30発表 毎年2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、子会社高橋書店のカレンダーや手帳など（選択制）を贈呈する。 ■拡充――&#82