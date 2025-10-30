「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が五回、チーム２点目のタイムリーを放ち、第１戦から５試合連続打点をマークした。５戦連続打点は昨年のＤｅＮＡ・桑原（第２〜６戦）に並び日本シリーズ最長タイ記録で、第１戦からに限ると初めて。また昨年の桑原は押し出し死球による打点があり、５試合連続タイムリーは日本シリーズでは初めて。１−０の五回２死一、二