20年間、ものであふれた汚部屋で暮らしてきた片付け収納スペシャリストのおさくさん。第二子の出産をきっかけに「このままではいけない」と一念発起し、本気の捨て活を開始。最初に手をつけたのは、意外にもキッチンだったそうです。今回はおさくさんの経験から、キッチンを片付けるメリットや、捨てるときのポイントについて詳しく伺いました。20年汚部屋だった私が、最初にキッチンを片付けたわけ20年以上ものにあふれた部屋で暮