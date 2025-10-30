【フィレンツェ共同】欧州連合（EU）統計局は30日、ユーロ圏の2025年7〜9月期の実質域内総生産（GDP、季節調整済み）暫定速報値が前期比0.2％増になったと発表した。伸び率は4〜6月期の0.1％増から拡大した。