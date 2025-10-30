税収規模の差により、東京都と他の道府県で行政サービスに格差が生じていることが課題となる中、神奈川県は30日、県議会の決算特別委員会で、東京の財源超過額は過去10年平均で約3500億円に上り、平均額程度を解消するよう特別法人事業譲与税制度を拡充すると、神奈川では約410億円の増収が見込まれるとの試算を明らかにした。県の独自試算によると、23区を除いた、法人事業税が影響する東京都の額は、24年度5496億円、25年度