村上ショージが、大恩人・明石家さんまにまつわる長年の都市伝説「海外で誤認逮捕され数日間牢屋に入ったことがある」の真相を激白した。【映像】誤認逮捕される明石家さんま29日、かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務め、スペシャルなゲストとの「余談」セッションを楽しむ『これ余談なんですけど…』が放送。この回は芸歴49年の村上ショージを筆頭に、河本準一（次長課長）、水田信二が来店し、大恩人である明石家さ