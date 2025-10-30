「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神の四回の攻撃中、テレビ中継に村上がブルペンで投球する様子が映った。村上は今シリーズで第１戦に先発。７回６安打１失点で勝ち投手になった。その後チームは３連敗し１勝３敗と後がない状況でこの日を迎えたが、村上は１１月１日の第６戦先発が予想されていた。ＳＮＳ上では「村上？！」「阪神、もうブルペンに、村上」「は？村上？なに