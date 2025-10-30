タレントの加藤ローサが２９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、１３歳の長男が家の中ではお風呂以外、常にヘッドフォンをしているため、同じ部屋にいても電話をしてメッセージを伝えていると明かした。加藤は、長男が「今年の夏休みに欲しいというので買ってあげたんですけど、それから四六時中、お風呂以外は基本ヘッドフォン（をつけている）」と説明。そのため「こっちの声が聞こえない」という。「ご飯食べる？