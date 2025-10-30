２年連続３度目の優勝を果たし、歓喜する三浦学苑ナイン＝大和高校軟式野球の第６６回秋季関東大会（神奈川新聞社など後援）は３０日、大和スタジアムで三浦学苑（神奈川１位）と栄光学園（同２位）による県勢同士の決勝が行われ、三浦が５−０で勝利し、２年連続３度目の頂点に立った。三浦は初回、牛尾大空（１年）の２点適時三塁打などで３点を先制。その後も得点を重ね、終始リードを保った。エース青木陸太（同）が５安打