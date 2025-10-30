今回は筆者の知人から聞いた、夫婦の信頼関係にまつわるエピソードです。夫とはそれなりに仲良く過ごしてきたつもりでしたが、ある時から隠れて何かをしている様子があって......？ 何やってるの？ 隠れて色々考えてくれていたのは嬉しかったですが、不安を共有してこその夫婦。家計の見直しや将来設計について、何でもオープンに話すよう夫と約束しました。 【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年