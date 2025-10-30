¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¤ÎÁýÅÄ»°è½²»¤¬¡¢30ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë48¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä6´üÀ¸¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¢¡ÁýÅÄ»°è½²»¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´éÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÁýÅÄ¤¬Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤«¤é¡¢À©Éþ¤òÃå¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò