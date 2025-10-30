【ローソン】からプチ贅沢感のある新作「カップスイーツ」が登場。和素材を洋風に仕立てた、心をほっと落ち着かせてくれそうなスイーツをご褒美に味わいませんか？ 今回はムース・フロマージュ・モンブランといったラインナップで、イチオシの新作スイーツを紹介します。 食後のデザートに！「宇治抹茶ムース」 宇治抹茶ムースがカップにたっぷり入った贅沢感ある