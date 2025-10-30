NMB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの白間美瑠（しろま・みる＝28）がこのほど、11月14日に発売予定の4th写真集のタイトルが「MERCI」（秋田書店）に決まったことを発表した。それに併せて、インパクト抜群なセクシーすぎる表紙写真も公開した。 【写真】こんなに見えて大丈夫!?過去最大級の大胆ショット 先行カット第1弾から、白間史上“過去最大級の露出”に挑んだ大胆ショットを公開し、話題