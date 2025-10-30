2025年12月19日（金）に日米同時公開される、映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。公開に先がけ、2025年10月30日（木）にハロウィーンイベントが開催されました！会場には、ナヴィの特殊メイクを施したチョコレートプラネットと、アバターシリーズに登場する新キャラクター・ヴァランの耳をつけた渋谷凪咲さんが登場。トークにネタに盛りだくさん！一夜限りのスペシャルイベントの模様をレポートします。 映画『