里親として育てていた1歳の男の子を暴行した疑いで、30代の夫婦が逮捕されました。広島・府中市の工藤寿悦容疑者（31）は9月、里親として委託された1歳の男の子に対し、複数回にわたり顔面を足蹴りし、踏みつけるなどした疑いが持たれ、妻の愛容疑者（30）は、男の子の頭をタオルでたたいたり、下半身を踏みつけたりした疑いが持たれています。夫婦は2025年4月中旬から約1カ月半、男の子と交流を重ねた上で、5月末に里親として委託