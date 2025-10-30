埼玉県競馬組合は１０月３０日、舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝を１１月３日から４日まで２日間の騎乗停止処分としたと発表した。同騎手はこの日、行われていたヤングジョッキーシリーズのトライアルに参戦。初戦の７Ｒでワンダーフィール（牡４歳、浦和・鈴木勝文厩舎）に騎乗した際、扶助操作に適切を欠いた（４コーナーにおいて外側に開こうとした際、自らバランスを崩し落馬した）ことが、競馬の公正を害したとして、