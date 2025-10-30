神奈川県の葉山御用邸に滞在中の上皇ご夫妻が、浜辺を散策し、地元の人たちと交流されました。30日午後5時ごろ、ジャンパー姿の上皇ご夫妻は手をつなぎ、御用邸前の浜辺を散策されました。ご夫妻は、地元の人たちから「おかえりなさい」などと声をかけられ、犬と触れ合い、富士山を眺めるなど夕暮れのひとときを楽しまれました。ご夫妻は11月5日まで滞在される予定です。