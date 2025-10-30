１０月３０日の浦和競馬１０Ｒに出走予定だったライクファーザー（牡４歳、美浦・武藤善則厩舎）が競走除外になった。浦和競馬によると、同馬を出走させようとしたところ、誤って異なる馬を装鞍所に引き付けてしまったという。競馬の公正を害したとして、競走除外の処置が取られた。これにより、管理する武藤調教師は、１０月３０日から１１月８日までの１０日間、地方競馬出走時のみ賞典停止となった。※【賞典停止】競馬の