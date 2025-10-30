【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は30日、トランプ米大統領が核兵器実験の開始を指示したことに関連し「もしある国が核実験の一時停止から離脱すれば、ロシアはそれに応じて行動する」と述べ、米国をけん制した。