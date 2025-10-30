連日相次いでいるクマの被害。小学校や大学など教育現場にも出没していて、休校などの影響が出ています。けさの岩手県雫石町の公民館。防犯カメラがクマの姿を捉えていました。入り口の自動ドアに手をかけ、その後、去っていったクマ。自動ドアはガラス戸のフレーム部分が壊れ、クマがぶつかった痕が残されていました。雫石町職員谷崎修さん「中央公民館、開館していれば非常に危なかったと思います」きのうは山形県の小学校で早