北海道の釧路湿原国立公園の周辺で大規模太陽光発電施設「メガソーラー」の建設が相次いでいることを巡り、環境省は３０日、公園区域を拡張する方針を明らかにした。太陽光パネルの設置禁止や許可、届け出が必要となるエリアを広げ、開発を制限する狙いだ。２０２６年度末を目指して地元自治体と協議を進める。釧路市では、国立公園に隣接した市街化調整区域でパネル設置が進んでいる。国の特別天然記念物タンチョウなど貴重な