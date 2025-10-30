各地で相次ぐクマ被害を受けて、陸上自衛隊は、箱ワナを運搬する訓練を始めた。陸上自衛隊の秋田駐屯地では、隊員約130人と猟友会や県庁の職員とともに、クマ被害対策の訓練を30日、実施した。訓練では、自衛隊員が猟友会から、箱ワナの仕組みのほか、クマの特性、襲われたときの対処法の説明を受け、箱ワナを運搬する訓練を行った。