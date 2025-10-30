かわいらしいケーキのように見えますが、実はすしなんです。「寿司といえば、富山」を売り込もうとしている県は、「とやまクラフト寿司」の提供を県内の飲食店で来月から始めます。試食会を清水記者が取材しました。 こちらは、ちらしずしですが…酢めしの上にのっているのは、魚ではなくローストビーフ。 そしてこちら、富山を代表する郷土料理、ますずしのように見えますが…実はケーキなんです。