けさ、砺波市で用水路へ下りる「のり面」で80代女性の遺体が見つかりました。砺波警察署によりますと、遺体で見つかったのは砺波市安川の無職、貝淵百合子さん（83）です。貝淵さんが発見されたのは自宅横の用水の「のり面」で、きのうから連絡が取れなくなったため、貝淵さんを探していた親族が午前8時頃、発見場所で仰向けで倒れているのを見つけ119番通報しました。貝淵さんは駆けつけた消防隊員によってその場で死亡が確認され