2ピースロックバンド、鈴木実貴子ズが26年1月28日にメジャー2ndアルバム「いばら」をリリースすることを30日、発表した。25年1月29日にメジャーデビューアルバム「あばら」をリリース。ちょうど1年後に、2ndアルバム「いばら」を発売することとなった。鈴木実貴子（ボーカル、ギター）は「今回の内容は“吐き出す”より“伝える”が強くなった気がします」とし、「今までで一番数を作って、ボツになった（ボツにした）曲が多かった