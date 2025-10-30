新潟市中央区の地下街「西堀ローサ」は売り上げ低迷などにより、2025年3月に全てのテナントが営業を終えました。新潟市は地下施設を復活させ、再びまちづくりに生かしたいとしますが、全面改修には100億円の費用が見込まれます。 新潟市の中原八一市長は10月30日の記者会見で、「それだけの予算を投じてまちづくりへを踏み出すためには調査に加えて客観的検証が必要」として、再活用の手法を検討する専門家会議を設置する