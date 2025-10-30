※本記事は、医師による執筆記事です。妊活を始めたいけど、「妊活って何をしたらいいの？」と思う方も多いのではないでしょうか。妊娠に向けてどのような工夫を取り入れていけばいいのかを確認しましょう。【関連記事】不妊治療によるストレス増加やうつを未然に防ごう性行為の回数を増やすどんなに体によい生活をしても、性行為をしなければ妊娠はできません。理想的には、男性の性的欲求が起きた時には性行為を行うようにします