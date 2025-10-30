２年ぶりのニューイヤー駅伝出場を目指すＮＤソフトアスリートクラブの壮行式がきょう南陽市で開かれました。 【写真を見る】目指せニューイヤー駅伝！ NDソフトアスリートクラブ（山形） 創部１１年目のＮＤソフトアスリートクラブは、元日のニューイヤー駅伝への出場を目指し、来月３日に開かれる予選会、東日本実業団駅伝に出場します。 大会は２部制を導入していて