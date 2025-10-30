アメリカのトランプ大統領が、核実験を直ちに始めるよう国防総省に指示したと明らかにしたことについて、長崎市の鈴木市長は「断じて容認できない」と述べました。 （鈴木 長崎市長） 「被爆者をはじめとする、これまで核兵器のない世界を実現するために、血のにじむような努力を続けてきた世界中の人々の、平和に向けた切なる思いを踏みにじる行為であり、断じて容認できない」 アメリカのトランプ大統領