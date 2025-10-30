来年用の年賀はがきの販売が30日から始まりました。山口中央郵便局では記念セレモニーが行われ亀山幼稚園の園児が歌を披露し年賀はがきの販売開始を盛り上げました。1番乗りの女性は、60枚購入していました。「仲のいいお友だちや息子の友だちに書いたり親戚とかおじいちゃんおばあちゃんに書きたい」来年用の年賀はがきは、無地やインクジェット用など6種類で、県内の郵便局などで販売される寄付金付きの山口県版は、長門市