保護者の就労に関係なく子どもを保育所に預けられる「こども誰でも通園制度」が鹿児島市で10月からスタートしました。県内では、鹿屋市で先行導入され、育児不安の解消や子どもの発達支援に効果が期待されています。保護者からは好評ですが、月10時間の利用上限や保育士不足など課題もあるようです。（詳しくは動画をご覧ください）