◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、５戦連続打点をマークした。１―０の５回２死一、二塁。ここから継投したヘルナンデスの真ん中直球を捉えて、中前にはじき返した。点差を広げる適時打で、４番の役目を果たした。「打ったのはストレート。次の1点が欲しい展開だったので、いい結果が出て良かったです」と、甲子園を熱狂の渦に巻き込んだ。 ２９日の第４