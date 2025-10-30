将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は30日、京都・仁和寺で対局場検分と前夜祭を行った。ここまで藤井の2勝0敗で迎え、藤井が勝てば5連覇へ王手。王位、棋聖に続く自身3つ目の永世タイトルへもあと1勝とする。28日に2度目の失冠となる王座を伊藤匠叡王（23）に奪われて中1日。その後遺症を感じさせないかのように、前夜祭での決意表明では笑顔を見せた。世界遺