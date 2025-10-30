お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平と松尾駿が３０日、都内で行われた映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督、１２月１９日公開）のハロウィーンイベントに出席した。２人は顔に特殊メイクを施し、映画に登場する神秘の星の住人「ナヴィ」になりきった。長田は２６日、ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」の収録中に左足を骨折する全治３か月のけがを負った。この日は車