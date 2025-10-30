◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。1―0の5回、ここまで1安打無失点の快投を見せていた大竹が自ら中前打。近本が右前打で続き無死一、二塁となった場面で指摘がズバリと的中した。打者の中野は送りバントの構えだったが、岡田顧問は二塁走者が投手の大竹であることを懸