◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）２５日の第１戦（みずほペイペイ）で先発したソフトバンク先発・有原航平投手が中４日で先発も、５回途中で降板した。２回２死一、二塁から８番・坂本に先制の左前適時打を許し、３、４回も走者を出したが無失点と粘りの投球を披露。だが５回２死一、二塁の場面でヘルナンデスと交代した。４回２／３を投げて８２球、６安打３奪三振３四球１失点だっ