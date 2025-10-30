山口大（山口市）は３０日、２０２６年度に入学する学部生から授業料を２割値上げすると発表した。授業料は現在の年間５３万５８００円から６４万２９６０円となる。国からの交付金の減少や物価高騰による経営圧迫が主な理由という。国立大の授業料は文部科学省令で定められ、０５年度以降は現在の標準額（５３万５８００円）で据え置かれてきた。しかし、各国立大は標準額から最大２割まで増額が可能で、１９年度以降、首都圏