「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）近本が自身の持つ球団記録を更新する日本シリーズ１０戦連続安打を放った。１点リードの五回、有原から先頭の大竹が中前打を放ち無死一塁に。近本はカウント２−２と追い込まれてからの６球目、内角へのボールを右前に運び、好機を拡大した。これが日本シリーズ１０戦連続安打となった。前夜には五回に中前打をマークし日本シリーズ９戦連続安