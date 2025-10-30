◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク―阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクが継投に入った。5回1死一、二塁の場面で森下を中飛に打ち取ったところで、小久保監督は先発の有原航平投手（33）からヘルナンデス投手（28)にスイッチした。有原は4回2/3で82球を投げ、6安打1失点。2回に坂本に先制打を許したが、その後は走者を出しながらも抑えていた。